أسماء الـ 8 مصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق العين السخنة

أفاد مصدر طبي أن حادث تصادم طريق العين السخنة، أسفر عن 8 مصابين، جرى استقبالهم بقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، حيث تم خضوع المصابين إلى بروتوكول الإصابات المعتاد وإجراء الفحوصات اللازمة لتسكين المصابين في الأقسام المناسبة لكل حالة.

أسماء المصابين والحالة الصحية لكل فرد بحادث طريق العين السخنة

وتابع المصدر الطبي أن أسماء المصابين في الحادث هم أحمد عمر علي 24 عاما، مقيماً بالسويس وإصابته عبارة عن اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسعيد شعبان محمد 23 عاما، مقيماً بالسويس، مصابا بكدمات بالصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جيلاني عيسى 24 عاما، مقيم بسوهاج سائق السيارة ربع نقل مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أشرف محمد 18 عاما مقيماً بالسويس، وإصابته عبارة عن اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعبدالرحمن شعبان مصطفى 19 عاما، وإصابته عبارة عن اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعمر كمال مصطفى 23 عاما مقيماً بالسويس، ومصاب بجروح قطعية بالزراع الأيمن والأيسر واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكريم عصام الدين سعيد 24 عاما مقيماً بالسويس وإصابته عبارة عن اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وإسلام هاني علي 19 عاما مقيماً بالسويس، مصابا بجرح قطعي بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بلاغ بحادث العين السخنة

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، مع ربع نقل أمام قرية بالميرا العين السخنة طريق العين السخنة السويس اتجاه السويس، مما أسفر عن وقوع 8 مصابين جرى نقلهم لمستشفى السويس العام.