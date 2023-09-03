إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالعمرانية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالعمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بين طرفين بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

على الفور، انتقل المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين مشاجرة بين طرفين، الأول عاطل مصاب بجروح قطعية في اليد وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والثاني سائق توكتوك مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات سابقه بين والدة الأول وزوجة الثاني.