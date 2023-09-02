إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات سابقة في بورسعيد

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الصفوة بحي الضواحي في بورسعيد، صباح اليوم، على خلفية مشادات سابقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في المشاجرة

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى 6 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الصفوة بحي الضواحي، وهم أحمد عبد النعيم محمد، 19 سنة، وعلي محمد علي، 21 سنة، ومحمد فريد عثمان، 18 سنة، وعلي حسن حسن، 52 سنة، وتوفيق أحمد توفيق، 17 سنة، ومؤمن وجدي محمد، 19 سنة، وجميعهم مصابون بطلق خرطوش، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وخرجوا من المستشفى جميعا.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة النارية المستخدمة فيها، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب المشاجرة.

محام: التحريات هي الفيصل في القضية

وقال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية، والتي يتم على أساسها الحكم، بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة التي تظهر أسباب المشاجرة والخلفيات السابقة لها، وفي حال وجود تقرير طبي للمصابين يظهر فيه العلاج أكثر من 21 يوما، فإن القضية تتحول إلى جناية الشروع في قتل، بالإضافة إلى استخدام سلاح ناري غير مرخص وترويع الآمنين.