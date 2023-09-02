إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة بالجسم، في مشاجرة اندلعت بين عائلتين في قرية الإعلام بدائرة مركز شرطة الفيوم، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الشوم والعُصي، وسقط خلالها عدة مصابين من الطرفين، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة لنقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفي المشاجرة.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عائلتين في قرية الإعلام بدائرة مركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالمشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص من العائلتين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.