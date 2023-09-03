استقرار كبير شهدته أسعار العملات اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك، بحسب ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك المصرية، مع بداية أول أيام العمل بالقطاع المصرفي، حيث أعلنت الموقع الرسمية متوسط سعر الدولار اليوم، والذي يبلغ 30.84 جنيه للشراء و39.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

- يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات الصباح داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه شراء و8.24 جنيه بيعا.

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء والبيع 8.22 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- وبالنسبة لسعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل 33.23 جنيه للبيع أما سعر الشراء فسجل 33.67 جنيه.

- بينما وصل سعر اليورو اليوم السبت داخل بنك مصر 33.39 جنيه للشراء والبيع 33.57 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري فيبلغ 39.07 جنيه للشراء و39.20 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق 38.48 جنيه بيعا و38.24 جنيه شراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه شراء و8.42 جنيه بيعا.

- وعن سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، سجل 8.39 جنيه شراء والبيع 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 99.08 جنيه شراء، أما سعر البيع فوصل إلى 100.15 جنيه.