مؤشر الدولار يتراجع عالميا أمام العملات الرئيسية.. اعرف التفاصيل

انخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 103 نقاط اليوم الخميس بعد أن فقد حوالي 1% خلال الجلسات الثلاث الماضية، أمام العملات الرئيسية متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع والتي عززت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت التقديرات الثانية أن الاقتصاد الأمريكي نما أقل مما كان يعتقد سابقا في الربع الثاني، في حين تباطأ خلق فرص العمل أكثر من المتوقع في أغسطس وفقا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية.

مؤشر الدولار عالميًا

يأتي ذلك في أعقاب تقرير يظهر أن معنويات المستهلكين في البلاد انخفضت بأكبر قدر خلال عامين في أغسطس وسط تدهور وجهات النظر بشأن سوق العمل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتضخم المستمر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس للحصول على مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة.

توقعات الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.59 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 109.93 نقطة خلال 12 شهرًا.