2298 مدرسة تستعد للعام الدراسي الجديد في كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية 2298 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وذلك لبحث أوجه الاستعداد للعام الدراسي 2024 - 2023.

التخلص من الرواكد بالمدارس

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الحرص على متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة، وتوفير سُبل الأمن والسلامة، وضرورة التخلص من الرواكد التي قد تكون موجودة ببعض المدارس، والتي تتصف بكونها غير قابلة للتدوير، ويتم ذلك في إطار رسمي وقانوني.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنّه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وجار الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع المقبل، حيث تم صرف مخصصات الإدارات من اللامركزية للصرف على الصيانة البسيطة بالمدارس، وجرى تشكيل لجان متابعة، لتقديم تقارير واقعية وعلى الطبيعة لاستعداد المدارس لبدء العام الدراسي، وسرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس، وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة، وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها، وتوزيع الإشراف اليومي الأسبوعي، والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس

وأكد وكيل الوزارة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس لجذب الطلاب، وتزيد دافعيتهم ومتنفس لكافة الطاقات لديهم، موجها بضرورة عقد لقاءت دورية لأولياء أمور الطلاب، وذلك لبحث مشكلات العملية التعليمية وسُبل حلها وتطويرها مع الإعلان بمواعيد تلك اللقاءات، موصيا بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنياً للجميع عام دراسي موفق.

وعلى جانب آخر، عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً ضم أعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة مصطفى مرعي، بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وفريج فراج، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وذلك على هامش الدورة التدريبية لتنمية القدرات العلمية للمنضمين الجدد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية.

وحّث وكيل الوزارة، على دور التوجيه المالي في متابعة الأعمال المالية والإدارية بالإدارات والمدارس التابعة لها، وضبط العملية التعليمية مع التأكيد على دور العناصر المنضمة حديثا للتوجيه المالي في التأثير الإيجابي في ضبط العمل المالي والإداري بالمديرية والإدارات التابعة لها.