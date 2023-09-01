بدء المقابلات الشخصية لوظائف «تعليم البحر الأحمر» غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية للإعلان رقم 1 لسنة 2023 بداية من غد السبت، لمدة ثلاثة أيام تنتهي الاثنين المقبل، بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بشارع الحجاز بمدينة الغردقة.

المقابلات الشخصية لوظائف تعليم البحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أنه تقرر إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية لمدة 3 أيام بداية من غدا السبت، وتبدأ الاختبارات في تمام التاسعة صباحا طبق الجدول الأتي:

مواعيد المقابلات الشخصية

- السبت: تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين، لوظائف مدير إدارة، ووكيل إدارة، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة.

- الأحد: عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف مدير مدرسة، وكيل مدرسة ابتدائي واعدادي َوثانوي وفني ولغات، وتربية خاصة.

- الاثنين: عقد المقابلات الشخصية للمتخلفين لعذر مقبول.