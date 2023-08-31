تحرير 106 محاضر تموينية في حملة مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الخميس، حملات مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 106 محاضر تموينية.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها اليوم الخميس، ما بين تجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء نقص في الوزن، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وامتناع عن البيع.