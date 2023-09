استقبال حافل لفيلم «Maestro» في فينيسيا.. وبرادلي كوبر يغيب

عاد النجم الأمريكي، برادلي كوبر، إلى مهرجان فينيسيا السينمائي بعد 5 سنوات من عرض فيلمه الأول كمخرج «A Star is Born»، وذلك بفيلمه الثاني «Maestro» الذي يشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ80 من مهرجان فنيسيا السينمائي.

وحظى الفيلم، الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار ليونارد بيرنشتاين، بحفاوة بالغة واستمر التصفيق لمدة سبع دقائق بعد عرضها العالمي الأول على مسرح «سالا جراندي»، مساء أمس.

ولم يحضر الممثل والمخرج برادلي كوبر وشريكته في البطولة كاري موليجان، العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، بسبب استمرار إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة، لكن حضر أبناء الموسيقار ليونارد برنشتاين الثلاث جيمي وألكسندر، ونينا ماريا العرض ولوحوا للجمهور، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

