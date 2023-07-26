الممثل برادلي كوبر يشارك في «فينيسيا السينمائي» بـ«Maestro» كمخرج للمرة الثانية

يسجل النجم الأمريكي برادلي كوبر الحضور الثاني له كمخرج في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ80 من فعاليات المهرجان بفيلم «Maestro» وتعتبر المشاركة هي الثانية بعد 5 سنوات من عرض فيلمه الأول «A Star Is Born» في فعاليات الدورة الـ 75 من المهرجان في عام 2018.

ومن المرجح أن يتلقى برادلي كوبر ردود فعل عنيفة لحضوره مهرجان فينيسيا السينمائي وسط إضراب هوليوود المستمر، حيث سيظهر الفيلم الجديد للممثل والمخرج لأول مرة في المهرجان وسط الإضرابات المستمرة من قبل نقابة الممثلين ونقابة الكتاب الأمريكيين، وفقا لما نشره موقع «ذا نيوز».

تفاصيل فيلم «Maestro»

«Maestro» هو فيلم سيرة ذاتية يستند إلى حياة الملحن ولماريستو ليونارد برنشتاين، والذي كان من أهم قادة الفرق الموسيقية في عصره، وعلاقة الحب المعقدة مع زوجته «فيليسيا» منذ أن التقيا معا في حفل عام 1946، وعلاقة الزواج التي استمرت لمدة 25 عاما تخلله ثلاثة أطفال.

الفيلم من بطولة برادلي كوبر في دور «بيرنشتاين»، بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم: كاري موليجان، مات بومر ومايا هوك وسارة سيلفرمان، كما شارك «كوبر» في كتابة السيناريو مع جوش سينجر.