تكريم المخرج ويس أندرسون في الدورة الـ80 بـ«فينيسيا السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي تكريم المخرج الأمريكي ويس أندرسون بجائزة «كارتييه جلوري»، والتي تمنح لشخصية قدمت مساهمة أصيلة بشكل خاص في صناعة السينما المعاصرة، ضمن فعاليات الدورة الـ80 التي تنطلق في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل تكريم المخرج ويس أندرسون في الأول من سبتمبر في «بالازو ديل سينما»، قبل عرض فيلمه الأحدث «The Wonderful Story of Henry Sugar» من بطولة رالف فينيس، بنديكت كومبرباتش وديف باتيل وبن كينجسلي وريتشارد أيواد، حيث يتم عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 40 دقيقة في قسم «خارج المنافسة» بالمهرجان، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar

فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب روالد دال، ويسرد الفيلم مجموعة متنوعة من القصص، لكن القصة الرئيسية تتبع «هنري شوجر» القادر على رؤية الأشياء والتنبؤ بالمستقبل بمساعدة كتاب سرقه.

ويس أندرسون من المخرجين القلائل الذين يمكن التعرف على أسلوبهم الفريد

قال ألبرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا السينمائي: «ويس أندرسون هو أحد المخرجين القلائل الذين يمكن التعرف على أسلوبهم الفريد الذي لا لبس فيه، يعود عالمه الرسمي إلى جمالية طفولية وذات رؤية تهيمن عليها ألوان الباستيل والعناية المهووسة في إعداد تسلسلات متناظرة بشكل صارم مأهولة بالحالمين الذين يتسمون بالرومانسية والبهجة».

وأضاف: «من الموسيقى التصويرية التي لا تُنسى والمؤثرة إلى الأزياء الباهظة التي تعكس نفسية الشخصيات، تم تصميم وتنفيذ كل التفاصيل وتكوين كل لقطة بشق الأنفس وتنفيذها ببراعة».

وتابع: «إن العوالم التي يخلقها المخرج معقولة ومع ذلك فهي خيالية تمامًا ومدعومة بروح الدعابة السريالية، سينما غريبة الأطوار وأصطلاحية عالية دائمًا ما تكون مسلية وممتعة تمامًا».