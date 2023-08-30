8 معلومات عن الدورة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي قبل انطلاقه الليلة

تتجه أنظار العالم إلى إيطاليا، اليوم الأربعاء، إذ تنطلق فعاليات الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي تشهد مشاركة مجموعة كبيرة من أبرز إنتاجات السينما العالمية التي تعرض للمرة الأولى وتحمل توقيع أبرز صناع السينما من مختلف المدارس الإخراجية، وفيما يلي أبرز معلومات على الدورة الجديدة التي تستمر فعالياتها حتى 9 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي للمهرجان.

- تقوم الممثلة الإيطالية كاترينا مورينو بتقديم حفل الافتتاح اليوم، على مسرح «سالا جراندي»، بالإضافة إلى حفل الختام يوم السبت 9 سبتمبر، عندما يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأسد الذهبي والجوائز الرسمية الأخرى لمهرجان البندقية السينمائي الثمانين.

- يفتتح الفيلم الإيطالي «Comandante» إخراج إدواردو دي أنجيليس، فعاليات المهرجان، وذلك بعد سحب فيلم «Challenger» من إخراج لوكا جواداجنينو من قبل الشركة المنتجة بسبب استمرار إضراب الممثلين الأمريكيين.

- تشهد الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا تكريم المخرجة ليليانا كافاني والممثل توني ليونج تشيو واي بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر عن مسيرتهما الفنية.

23 فيلما تتنافس على جوائز الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي

- يتنافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان 23 فيلما، منها 6 أفلام أمريكية بالرغم من استمرار إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة، وهي: فيلم السيرة الذاتية «Maestro» للمخرج برادلي كوبر، «Priscilla» إخراج صوفيا كوبولا، «Origin» إخراج آفا دوفيرناي، «The Killer» إخراج ديفيد فينشر، «Ferrari» إخراج مايكل مان، بالإضافة إلى «Memory» إخراج ميشيل فرانكو.

- يترأس المخرج الأمريكي داميان شازيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، بينما تترأس الفرنسية أليس ديوب لجنة تحكيم مسابقة جائزة «لويجي دي لورينتيس» للفيلم الأول، وتم اختيار المخرج جوناس كاربينيان لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة «آفاق».

- يمثل فيلم «وراء الجبال» للمخرج التونسي محمد بن عطية الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في الدورة الـ 80 من مهرجان فينيسيا، وينافس في مسابقة «آفاق».

صالح بكري وكوثر بن هنية وفوزي بنسعدي يشاركون في لجان تحكيم فينيسيا

- يتواجد عدد من الشخصيات السينمائية العربية ضمن لجنتي تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، إذ يتواجد الممثل الفلسطيني صالح بكري في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة «آفاق» المخرجة التونسية كوثر بن هنية، ويتواجد المخرج المغربي فوزي بنسعيدي في لجنة تحكيم مسابقة «لويجي دي لورينتيس» للفيلم الأول.

- من المقرر أن يحصل المخرج الأمريكي ويس أندرسون على جائزة «كارتييه جلوري»، والتي تمنح لمن قدموا إسهامات في السينما المعاصرة، ويقام التكريم في «بالازو ديل سينما»، قبل عرض فيلمه الأحدث «The Wonderful Story of Henry Sugar».