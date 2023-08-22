برادلي كوبر في أزمة بعد الاستعانة بأنف صناعية في فيلم «Maestro»

تعرض النجم االأمريكي برادلي كوبر لحالة واسعة من الهجوم، بسبب ارتدائه أنفًا صناعيًا كبيرًا لتجسيد شخصية ليونارد بيرنشتاين في فيلم «Maestro»، وهو الفيلم الرومانسي الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار الراحل، إذ يرى البعض أن إضافة تلك الأنف تدعم الصورة النمطية التي تقدمها هوليوود عن اليهود، وذلك وفقا لموقع «فارايتي».

وتدخلت رابطة مكافحة التشهير، التي تحارب التحيز والتعصب، للدفاع عن برادلي كوبر، قائلة إن تقديمه لـ«برنشتاين» ليس مسيئا، وقالت خلال بيان صحفي: «على مر التاريخ، تم تصوير اليهود في كثير من الأحيان في الأفلام على أنهم أصحاب أنوف كبيرة معقوفة، ولكن هذا الفيلم، الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية عن قائد الأوركسترا الأسطوري ليونارد بيرنشتاين، ليس كذلك».

تفاصيل فيلم «Maestro»

يركز الفيلم، الذي يُعرض لأول مرة في 2 سبتمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، على زواج الموسيقار ليونارد برنشتاين المضطرب الذي دام 25 عامًا من فيليسيا مونتيليجري، التي تلعب دورها كاري موليجان.

عائلة الموسيقار ليونارد بيرنشتاين تدعم برادلي كوبر

كما أعلن أبناء برنشتاين الثلاثة: جيمي وألكسندر ونينا بيرنشتاين، دعمهم لـ«كوبر» والفيلم، وفقا لما نشروه في بيان على «تويتر»، «لقد ضمنا برادلي كوبر نحن الثلاثة في كل خطوة من رحلته المذهلة عندما صنع فيلمه عن والدنا، لقد تأثرنا حتى النخاع ونحن نشهد عمق التزامه واحتضانه المحب لموسيقى والدنا».

وتابع البيان: «إن قلوبنا تنفطر لرؤية أي تحريف أو سوء فهم لجهوده، من الصحيح أن ليونارد بيرنشتاين كان يتمتع بأنف كبير وجميل، اختار برادلي استخدام الماكياج لتضخيم أنفه حتى تشابهه، ونحن على ما يرام مع ذلك، نحن أيضًا على يقين من أن والدنا كان سيوافق على ذلك أيضًا، نحن نشعر بأننا محظوظون للغاية لخوض هذه التجربة مع برادلي، ولا يمكننا الانتظار حتى يرى العالم إبداعه».