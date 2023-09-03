كميات السلع المقررة على بطاقات التموين خلال سبتمبر.. «اعرف هتصرف إيه»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثالث على التوالي في صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات المقررة عن شهر سبتمبر 2023، وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيد على كل بطاقة والذي يتحدد وفقا له كمية السلع وقيمة الدعم للأسرة.

السلع التموينية لحاملي البطاقات

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، كمية السلع التموينية لحاملي البطاقات وفقا لحصة البطاقة من الزيت والبالغ سعره 30 جنيها للزجاجة، ومحدد له 4 زجاجات حد أقصى للأسرة وفقا للعدد، والسكر البالغ سعره 12.60 جنيها للكيس، ومحدد له 6 أكياس سكر حد أقصى للأسرة وفقا للعد، وتبلغ كميات السلع كالتالي:

- بطاقة التموين فرد واحد

تحصل على دعم تمويني بمبلغ 50 جنيها، عبارة عن زجاجة زيت وكيس سكر وسلعة أخرى من القائمة في حدود 8 جنيهات.

- بطاقة التموين فردين

تحصل على دعم تمويني بمبلغ 100 جنيها عبارة عن 2 زجاجة زيت و2 كيس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 14 جنيها.

- بطاقة التموين 3 أفراد

تحصل على دعم تمويني بمبلغ 150 جنيها، عبارة عن 3 زجاجات زيت و3 أكياس سكر، وسلع أخرى من المتوافرة لدى البقال بباقي مبلغ الدعم في حدود 22 جنيها.

- بطاقة التموين 4 أفراد

تحصل على دعم تمويني بقيمة 200 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و4 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 29 جنيها.

- بطاقة التموين 5 أفراد

تحصل على دعم تمويني بقيمة 215 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و5 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 32 جنيها.

- بطاقة التموين 6 أفراد

تحصل على دعم تمويني بقيمة 250 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 54 جنيها.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023