«التموين» تعلن طرح حلوى المولد النبوي في منافذها.. الكيلو بـ90 جنيها

قال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة ستطرح حلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة للمواطنين عبر معارضها، وفروع المجمعات الاستهلاكية بداية من منتصف شهر سبتمبر.

أسعار حلوى المولد النبوي

وكشف رئيس شركة مخابز القاهرى الكبرى، في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة تستهدف هذا العام ضخ 20 طنًا من حلوى المولد للأسواق وبأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، مؤكدًا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، وبتخفيض كبير عن أسعار الأسواق ومحال الحلويات:

- سعر كيلو حلوى المولد سيكون 90 جنيها.

- طرح أوزان مختلفة بدءا من وزن 1 كيلو جرام حتى وزن 5 كيلو جرامات.

- بدء الضخ منتصف سبتمبر.

- استخدام خامات على أعلى مستوى في تصنيع الحلوى وفقا لتعليمات وزير التموين.

- الطرح سيكون من خلال 15 معرض يتبع الشركة على مستوى القاهرة والجيزة.

- ضخ نفس المعلبات إلى فروع المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات.

- ضخ أيضا إلى فروع معارض الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين.

تخفيضات على حلوى المولد

وأكد أن الشركة لا تستهدف تحقيق هامش ربح من أجل الحفاظ على طرح معلبات حلوى المولد بتخفيضات مناسبة للمواطنين.