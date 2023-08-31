«التموين» تطرح الدقيق بسعر مخفض للمواطنين.. أقل من السوق 10 جنيهات

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدقيق بسعر مخفض لجميع المواطنين سواء للشراء من خلال المجمعات الاستهلاكية، أو لحاملي بطاقات التموين ضمن قائمة السلع التموينية المقرر البدء في صرفها بداية من غدا الجمعة الأول من سبتمبر 2023.

سعر الدقيق في المجمعات ومنافذ التموين

وينخفض سعر الدقيق في المجمعات ومنافذ التموين عن سعر الدقيق السائب والمعبأ في السلاسل التجارية وفروع المجمعات الاستهلاكية، إذ يأتي سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقيا الذي تنتجه شركات وزارة التموين بـ18 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدقيق في السوق المحلية 28 جنيها.

وقالت وزارة التموين، إن سعر الدقيق في منافذ بقالي التموين والذي يصرفه حاملي البطاقات بفارق نقاط الخبز، هو نفس سعره في المجمعات الاستهلاكية لجميع المواطنين.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 من خلال منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 41 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، بالأسعار الرسمية للسلع، وذلك بداية من صباح غدا الجمعة ويستمر صرف السلع حتى نهاية شهر سبتمبر.

مواعيد صرف التموين

وتبدأ منافذ البقالين يوميا في صرف السلع التموينية للمواطنين بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويتم صرف المقررات التموينية من المنفذ التابع للأسرة في الحيز الجغرافي فقط.