«التموين»: طرح الكتب الخارجية رقميا بـ«أهلا مدارس» لمواجهة ارتفاع التكلفة

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على طرح الكتب الخارجية رقميا للطلاب في معرض أهلا مدارس 2023، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب هذا العام.

معرض أهلا مدارس 2023

وينطلق معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة يوم 15 سبتمبر المقبل، لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك باتفاق بين وزارة التموين واتحاد الغرف من أجل قيام المنتجين بطرح السلع والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

السلع المخفضة في معرض أهلا مدارس

ويضم معرض أهلا مدارس تخفيضات على العديد من السلع، ويأتي على رأسها:

- الأدوات المكتبية.

- الملابس والزي المدرسي.

- الأحذية.

- الحقائب المدرسية.

- المواد الغذائية.

- الحاسبات الآلية.

- الكتب الخارجية بصورة رقمية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن مكان معرض أهلا مدارس، في مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، فضلا عن إقامة معارض أهلا مدارس الفرعية في المحافظات تنتشر في الميادين الرئيسية بكل محافظة، مع وجود أكثر من معرض داخل المحافظة الواحدة لتسهيل حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.