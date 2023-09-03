5600 مشروع تقدم لـ مبادرة الخضراء الذكية ضمن المرحلة الأولى

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه تقدم للمبادرة نحو 5600 مشروع ضمن المرحلة الأولى في جميع المحافظات، موضحا أنها تقدم حلولا وتحديات بيئية واعدة.

1000 مشروع مقدم من السيدات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك المشروعات تتضمن 1000 مشروع مقدم من السيدات، وتتعلق بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حوالى 1000 مشروع لشركات ناشئة، 700 مشروع صغير، 1000 مشروع متوسط، 1000 مشروع شركات غير هادفة للربح ، و700 مشروع كبير.

تقييم كل المشروعات

وأشار إلى أنه سيجرى تقييم كل تلك المشروعات، واختيار الفائزين منها لأنها مسابقة، وبالتالي كان مهم عمل دورات تدريبية لهم على مستوى دولي، لذت جرى عمل تدريب لكل اللجان التقييم من كل المحافظات، حول كيفية تقييم المشروعات، نظرًا إلى أن هناك معايير اختلفت طبقًا لأعلى المعايير الدولية.