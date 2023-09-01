فتح باب التسجيل في مسابقة «أولمبياد» الطفل المصري بسوهاج

أعلنت الإدارة العامة للطلائع «إدارة تنمية النشء» بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، إقامة نسخة جديدة من مسابقة «أولمبياد الطفل المصري»، وتأتي هذه المسابقة بتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تعزيز القيم الأولمبية والتنافس الرياضي بين الأطفال والشباب.

ومن المقرر أن يسجل حوالي 100 ألف مشارك من مختلف المحافظات في هذه المسابقة، التي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. وتستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا (مواليد 2009-2011).

مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية

تشمل فعاليات الأولمبياد مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، بدءًا من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم الخماسية، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وصولًا إلى الألعاب الفردية، مثل ألعاب القوى، وتنس الطاولة، وألعاب المنازلات في الكاراتيه، والتايكوندو، والمصارعة، والجودو.

التسجيل عبر الرابط الإلكتروني على موقع الإدارة العامة

وللراغبين في المشاركة في أولمبياد الطفل المصري، يمكنهم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الموجود على موقع الإدارة العامة للطلائع بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وجاءت فترة التسجيل مفتوحة من 15 أغسطس 2023 حتى 15 سبتمبر 2023.

يتم تسجيل الفرق الرياضية المشاركة من هنا.