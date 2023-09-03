«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التقديم يبدأ غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2023 للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية» عام 2023، في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية

يسجل الطلاب رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، في الفترة من الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى الخميس الموافق 14/9/2023.

تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

- مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة.