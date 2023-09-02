«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الأسئلة المُتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن التنسيق يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عقب انطلاقه مُباشرة، مُشددة على الطلاب بضرورة الاطلاع على تفاصيل تسجيل الرغبات بدقة من خلال الموقع.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل إجابة وزارة التعليم العالي، على الأسئلة المُتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية وفق ما أعلنت عنه في تقرير لها.

متى يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

من المقرر انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد الانتهاء من تنسيق طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثالثة.

ما الكليات التي تحتاج لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية؟

كليات الفنون الجميلة وكليات الفنون التطبيقية.

ما مواعيد امتحانات القدرات طلاب الدبلومات الفنية؟

وتعقد الاختبارات بالكليات المعنية بالفترة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 حتى الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

ما خطوات التقديم لاختبارات القدرات للطلاب الشهادات الفنية من خلال موقع التنسيق الالكتروني؟

يدخل الطالب لموقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg، ويدون رقم الجلوس والرقم السري وتظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة، ويختار الطالب نوع القدرات.

قواعد اختبارات القدرات للطلاب الشهادات الفنية

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ)، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات ويتمّ تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

ما شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية؟

يشترط لأداء الاختبارات حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، وسيتمّ الترشيح للكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي وطبقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، كما تشتمل الشروط على حداثة المؤهل، وأن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023.

قواعد قبول الطلاب في اختبارات قدرات الشهادات الفنية؟

يقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على مؤهلات هذا العام 2023 ولا تقبل شهادات السنوات السابقة، ويتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة.