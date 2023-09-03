مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق يروي مواقف إنسانية في حياة الجوهري

قال الكابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن الكابتن محمود الجوهري كان أسطورة ومُعلم ومربي وقائد، متابعا: «تعلمت واستفدت منه كثيرا للغاية، ودائما أقول في ذكرك لن ننساك حتى نلقاك، وكنت أنا والكابتن علاء نبيل أقرب إثنين للجوهري في مشواره داخل مصر والإردن».

الحديث عن الجوهري

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»: «الحديث عن الكابتن محمود الجوهري يحتاج لساعات طويلة من أجل توصيل الصورة كاملة للمشاهدين عن الكابتن محمود الجوهري الإنسان وأخلاقه ووطنيته، ويشهد على كلامي الدكتور أحمد ماجد طبيب المنتخب».

مواقف نبيلة وإنسانية للجوهري

وتابع: «الكابتن محمود الجوهري كان يوصي الدكتور أحمد ماجد طبيب المنتخب على القيام ببعض العمليات الطبية للمواطنين غير القادرين سواء كان والي أمر لاعب أو فرد من الجمهور وغيره، وذلك على نفقته الخاصة من دون الإعلان عن ذلك أبدا»، مشيرا إلى أن الكابتن محمود الجوهري عمل أفراحا للاعبين كبار الآن، في دار الدفاع الجوي على نفقته الخاصة دون ذكر اسم أي شخص منهم.