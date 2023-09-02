إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في البرلس بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية في مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث تم إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملة لإزالة المباني المخالفة

وترأس سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملة إزالة التعديات، رافقه خلالها نواب رئيس المدينة، وإدارة الإزالات والتعديات، وقد تمكنت الحملة من إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة، بهدف منع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أراضي الدولة خط أحمر

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، إن أراضي أملاك الدولة بالإقليم خط أحمر ولا يمكن التعدي عليها بالبناء، والحفاظ عليها أمر هام للغاية، مشددا على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التصدي لأي حالات بناء مخالف وإزالتها من المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية.