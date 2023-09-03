لماذا قرر البنك المركزي إتاحة فتح الحسابات البنكية مجانا لمدة 15 يوما؟

قرر البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة تحمل العديد من المميزات لعملاء البنوك الجدد خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى 15 سبتمبر 2023، وذلك من أجل دعم الشمول المالي، كفتح حساب بنكي مجانًا ودون رسوم بمناسبة «عيد الفلاح»، وذلك في إطار خطة الدولة 2030 للتحول وتحقيق الشمول المالي.

فتح حساب بنكي مجانًا ودون رسوم

وقدمت البنوك المصرية تلك المبادرة تحت رعاية البنك المركزي وبالتزامن مع عيد الفلاح عددًا من الخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية، منها فتح حسابات بنكية مجانًا ودون أي رسوم للعملاء الجدد، أي دون دفع أي مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات.

الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا

كما وجه البنك المركزي إمكانية حصول العملاء على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، إضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى عند الاشتراك في محفظة البنوك الإلكترونية، كما وفرت البنوك المصرية أيضًا الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما «ميزة»، والبطاقات المدفوعة مقدما، بخلاف حسابات الشباب.

وأتاح البنك المركزي، لجميع البنوك المصرية إمكانية التواجد بخارج الفروع بالتزامن مع المناسبات الاجتماعية لتقديم المنتجات المصرفية بالاتفاق على أماكن التواجد.