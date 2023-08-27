لماذا طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه؟.. اقتصادي يوضح

في وقت مبكر من صباح اليوم، طرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجلي 91 و273 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، على أن تبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

تفوِّض وزارة المالية «المركزي» على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وثمة بعض المواطنين تساءلوا عن معنة طرح أذون خزانة.

سبب طرح المركزي أذون خزانة

وفسر الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، معنى هذا الأمر، قائلًا إن أذون الخزانة تعرف بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي، هي من أجل تسديد الدولة ما عليها من التزامات، وهذه الأموال يسدد بها من قبل الموازنة العامة للدولة ما تود دفعه من أجور ومصروفات مشروعات.

وأضاف «الشافعي»، لـ«الوطن»، أن الموازن العامة بها دين محلي ومن المفترض أخذ الأذون لتوفيق الأمور المدرجة للموازنة، لافتُا إلى أنه حينما تكون الموارد أقل تستدين الدولة من خلال أذون الخزانة وتطرحها داخل السوق للشركات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتم خصم الضريبة الخاصة بها حال كانت محلية لأنها مقومة بالعوائد والشركات تستثمر بها، موضحًا أن الشركات التي ليس لديها سيولة تشتري أذون لأنها تستثمر كونها معفية من الضرائب.