تفاصيل إتاحة فتح حساب بنكي مجانا وبدون رسوم بمناسبة عيد الفلاح

تحت رعاية البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023 ومن أجل دعم الشمول المالي، تقدم البنوك المصرية العديد من المزايا والعروض من بينها فتح حساب بنكي مجانا وبدون رسوم بمناسبة «عيد الفلاح»، وحرصها على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

فتح حساب بنكي مجانا وبدون رسوم

وتقدم البنوك المصرية تزامنا مع عيد الفلاح عدد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية، أبرزها فتح حسابات بنكية مجانا بدون رسوم للعملاء الجدد أي بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.

الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

كما يمكن للعملاء الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى عند الاشتراك في محفظة البنوك الإلكترونية، وتوفر البنوك المصرية أيضًا الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً «ميزة»، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً، وحسابات الشباب.

ويتيح البنك المركزي لجميع البنوك المصرية إمكانية التواجد خارج الفروح تزامنا مع المناسبات الاجتماعية من أجل تقديم المنتجات المصرفية بالاتفاق على أماكن التواجد.