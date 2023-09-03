إجازات شهر سبتمبر 2023.. 9 أيام بينها عطلة رسمية

يرغب المواطنون في معرفة عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023، والعطلات الرسمية، للحصول على قسط من الراحة والاستمتاع بأوقاتهم، فضلا عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك للأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

إجازات شهر سبتمبر 2023

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، إجازات شهر سبتمبر 2023 الأسبوعية والرسمية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء:

- الإجازات الرسمية

يشهد شهر سبتمبر ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 من ذات الشهر، لكن وفقا لقرار الحكومة ترحل الإجازات الرسمية ليوم الخميس من كل أسبوع، ومن الممكن تأجيل إجازة المولد النبوي لتصبح الخميس 28 سبتمبر، ليحصل المواطن على 3 أيام إجازة متصلة.

-الإجازات الأسبوعية

الجمعة الموافق 8 سبتمبر.

السبت الموافق 9 سبتمبر.

الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

السبت الموافق 16 سبتمبر.

الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

السبت الموافق 23 سبتمبر

الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

السبت الموافق 30 سبتمبر.