إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. «باقي كام عطلة في السنة؟»

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول المولد النبوي الشريف 2023، إذ تعد تلك المناسبة من أكثر المناسبات الدينية التي يهتم بها الكثير من المواطنين، ويسعون للاحتفال بها بطرق مختلفة ومتنوعة، فمنهم من يذهب للاحتفال بالمولد في الأماكن التي يتم تنظيم حلقات ذكر بها، ومنهم من يحرص على مشاهدة الأفلام الدينية وشراء قطع الحلوى وتناولها.

وهناك فئة أخرى تنتظر قدوم المولد النبوي حتى يتمكنوا من الحصول على إجازة رسمية تمكنهم من السفر لقضاء عطلة صيفية قصيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، وكم من العطلات الرسمية المتبقية في العام الحالي، والتي جاءت كالتالي:

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وتأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023، والذي يتبقى عليه أسابيع قليلة لتكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، لكن جرت العادة أن يتم تأجيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، ومن الممكن تأجيل الإجازة لمدة يوم لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

الإجازات المتبقة في عام 2023

وبعد انتهاء إجاة المولد النبوي 2023، لن يتبقى حينها سوى عدد إجازة رسمية واحدة فقط في العام، وهي ذكرى حرب أكتوبر، والتي تأتي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، ومن المتوقع تأجيلها لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر لتضم مع الإجازة الأسبوعية أيضا.