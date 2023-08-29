للشباب من 18 لـ40 عاما.. كيف تقضي إجازة في الغردقة بـ900 جنيه؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن موعد إطلاق الفوج الخامس من رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

وترصد السطور التالية، تفاصيل الفوج وموعد انطلاقه ومدة الفوج، وفقا لوزارة الشباب والرياضة، كما يلي.

تفاصيل الفوج الخامس لمدينة الغردقة

- ينطلق الفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة، في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر «5 أيام بـ4 ليال».

- التجمع من الساعة الخامسة صباحا أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي المنوفية والغربية.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 عاما.

- قيمة الاشتراك 900 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك وسداد رسوم الرحلة

- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني التالي: https://www.emys.app/youth/trip_public

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

شروط الإشتراك فى الفوج

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، موضحة أنّه يحق لمشرف الرحلة إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، مؤكدة أنّ المشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.