مواعيد الدراسة في مصر 2024.. اعرف موعد إجازة منتصف العام والامتحانات

مواعيد الدراسة في مصر 2024، وفقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي للمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، تبدأ يوم 30 سبتمبر المقبل.

مواعيد الدراسة في مصر 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الدراسة في مصر للمدارس الحكومية والخاصة، تبدأ يوم 30 سبتمبر وتنتهي السبت 8 يونيو، وتكون مدة الدراسة 35 أسبوعًا، ويتمّ السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب للوزارة.

وتابعت الوزارة، «يبدأ الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي المقبل يوم 30 سبتمبر، ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة نصف العام أسبوعين 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024».

تفاصيل الخريطة الزمنية للدراسة

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023، أنّ مواعيد الدراسة وامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كما يلي.

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.