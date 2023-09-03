افتتاح المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية بمشاركة 400 شركة من 19 دولة

افتتح المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائبًا عن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel)، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وقال عبدالكريم، إنّ المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية، حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن، بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية من 19 دولة حول العالم.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال جولته، بمنتجات الشركات المحلية العارضة، وبما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية، تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية، مؤكدًا أنّ المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم، وتوسيع نطاق الأعمال، ما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير في تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أنّ الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.