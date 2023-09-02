تنظيم معرض ملابس مجانا لدعم 300 أسرة من الأولى بالرعاية بالبحيرة

أكد السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى «ديمسنا، بسنتواي، النخلة البحرية، الحديري، كوم عزيزة، والجلاد»، التابعة لمركز أبو حمص.

توزيع 39 لاب توب على طلاب جامعة دمنهور

وأشار مدير جمعية أورمان إلى أنه جرى توزيع 39 جهاز لاب توب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة دمنهور بالبحيرة، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

تنظيم قوافل طبية في البحيرة

وأوضح أنه تم تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالإسكندرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 307 مرضى في التخصصات المختلفة «صدر، عيون، أعصاب عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك».

ومن جهتها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، موضحة دورها الهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشادت إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، موجهة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.