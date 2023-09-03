بعد ختام مهرجان العلمين.. الجمهور يشيد بحفل شارموفرز

51 يوما تزينت فيها مدينة العلمين الجديدة، بالكثير من الفعاليات التي قدمها المهرجان، وجعل المدينة تتحول من منطقة الألغام إلى سحر الأنغام، وحازت فرقة شارموفرز على إشادة جماهيرية بعد حفل الختام.

شارموفرز يسدل الستار على مهرجان العلمين

وأحيت فرقة شارموفرز ختام مهرجان العلمين، وكان الجمهور كامل العدد، في البداية قدم الحفل الإعلامي شريف مدكور، الذي حرص على تقديمها بشكل رائع من خلال تأكيده أنها فرقة مختلفة.

وأشار إلى أن فرقة شارموفرز تأسست عام 2012، وعلى الرغم من وجود كثير من الفرق الموسيقية، إلا أنها نجحت في الاستمرار والنجاح.

وصعدت فرقة شارموفرز على خشبة المسرح، وقدمت كثير من الأغاني المميزة التى يحبها الجمهور، منها «سمعت إنك حزينة، إيزي ماني وديفا وخمسة سنتي».

وخلال تقديم «شارموفرز» لأغانيها، تخللت عروضا فنية على المسرح، بالاستعانة بفرقتها الخاصة.