شارموفرز تشعل حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية «إيزي ماني»

تستمر فرقة شارموفرز في تقديم باقة من أفضل أغنياتهم خلال حفلهم المقام حاليا ضمن ختام مهرجان العلمين فى مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الجمهور.

الجمهور يتفاعل مع شارموز

وصعد فريق شارموفرز مسرح مهرجان العلمين على أغنية «حزينة»، ثم استكملوا فقرتهم الغنائية بأغنية «إيزي ماني»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن يشدو فريق شارموفرز في حفلهم الغنائي اليوم بمهرجان العلمين الجديدة بمجموعة من أغانيهم المميزة، أبرزها: «وبعدين، ديفا، بتثيري الجدل، ملينا لية، جي سوي مالاد، دي حلاوة، طبطبلي»، وغيرهم.

المشاركة الثانية لفريق شارموفرز

ويشارك فريق شارموفرز للمرة الثانية فى مهرجان العلمين، وذلك بعد أن أقيم الأسبوع الماضي، تصوير حلقة من برنامج sold out، الذي يعرض عبر منصة watch it على المسرح الكبير، وهي عبارة عن استاند آب كوميدي لمحمد حملي وعلاء الشيخ، حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على تواجدهم ضمن الفعاليات التي حققت نجاحا كبيرا، وأدخل الثنائي الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة من خلال المواقف في المنازل المصرية والتعامل مع الأطفال وغيرها من المواقف.