رابط موقع تنسيق الأزهر 2023-2024.. اعرف طريقة التسجيل

يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة رابط موقع تنسيق الأزهر 2023-2024؛ للتقديم إلى الكليات التي يأملونها سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية، ومعرفة توقعات الكليات المتاحة لهذا العام، لذا يبحث الطلاب عن رابط موقع تنسيق الأزهر 2023/2024، وهو ما يوضحه هذا التقرير.

رابط موقع تنسيق الأزهر 2023-2024

كان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أوضح لطلاب الثانوية الأزهرية 2023، أنه يمكن الدخول على رابط موقع تنسيق الأزهر 2023-2024 من خلال بوابة مصر الرقمية للتقديم في تنسيق الأزهر 2023.

وأوضح أن تسجيل طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر 2023، يكون من خلال رابط موقع تنسيق الأزهر 2023-2024 بالضغط هنــــا.

وجاءت توقعات تنسيق الأزهر 2023 كالتالي:

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي

- كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة أي بنسبة 96.15%.

- كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة أي بنسبة 95.38%.

- كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة أي بنسبة 94.77%.

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجة أي بنسبة 93.38%.

- كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 أي بنسبة 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة أي بنسبة 90.92 %.

- كلية هندسة بنين قنا 584 درجة أي بنسبة 89.85%.

- كلية التمريض بنات 586 درجة أي بنسبة 90.15 %.

- كلية العلوم تخصص عام 577 درجة أي بنسبة 88.77%.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة أي بنسبة 86.92%.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

- تنسيق كلية اللغة العربية بالقاهرة 343 درجة أي بنسبة 54%.

- تنسيق كلية الإعلام بالقاهرة 501 درجة أي بنسبة 79%.

- تنسيق كلية أصول الدين بالقاهرة 366 أي درجة بنسبة 58%.

- تنسيق كلية التجارة بالقاهرة 411 درجة أي بنسبة 65%.

- تنسيق كلية التربية تخصص بالقاهرة 350 درجة أي بنسبة 57%.