تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي.. رابط التسجيل وتوقعات الكليات المتاحة

ينتظر عدد كبير من طلاب الأزهر، معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي، للتقديم على الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، بعد جهودهم في المذاكرة والامتحانات، لذلك يبحث طلاب الأزهر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي، وخطوات تسجيل الرغبات للكليات، والروابط المتاحة لذلك.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

ويتطلع طلاب الأزهر لمعرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي، وتوقعات الكليات المتاحة للشعبة الأدبية، لتجهيز أوراقهم ومتطلبات التقدم للالتحاق بها، وجاءت التوقعات كما يلي.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

- تنسيق كلية اللغة العربية بالقاهرة 343 درجة أي بنسبة 54%.

- تنسيق كلية الإعلام بالقاهرة 501 درجة أي بنسبة 79%.

- تنسيق كلية أصول الدين بالقاهرة 366 أي درجة بنسبة 58%.

- تنسيق كلية التجارة بالقاهرة 411 درجة أي بنسبة 65%.

- تنسيق كلية التربية تخصص بالقاهرة 350 درجة أي بنسبة 57%.

خطوات معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

ويمكن لطلاب الأزهر الدخول على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي من هنـــا، عبر رابط بوابة الأزهر الشريف: https://www.azhar.eg/splash.html