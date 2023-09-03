ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية، معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي؛ للتقديم إلى الكليات التي يأملون الالتحاق بها، وتجهيز المتطلبات، لذا يبحثون عن رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وتوقعات مجموع الكليات المتاحة للشعبة العلمية.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي

ويتطلع طلاب الأزهر إلى معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي، وتوقعات الكليات المتاحة للشعبة العلمية، مقارنة بالأعوام السابقة ودرجات الطلاب للعام الحالي، كما يلي:

- كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة أي بنسبة 96.15%.

- كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة أي بنسبة 95.38%.

- كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة أي بنسبة 94.77%.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجة أي بنسبة 93.38%.

- كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة 615 أي بنسبة 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة أي بنسبة 90.92 %.

- كلية هندسة بنين قنا 584 درجة أي بنسبة 89.85%.

- كلية التمريض بنات 586 درجة أي بنسبة 90.15 %.

- كلية العلوم تخصص عام 577 درجة أي بنسبة 88.77%.

- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة أي بنسبة 86.92%.

خطوات معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي

ويمكن لطلاب الأزهر الدخول على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي من هنـــا، عبر رابط بوابة الأزهر الشريف: https://www.azhar.eg/splash.html