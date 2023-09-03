«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص تعدوا على عدد من الأهالي أثناء دفاعهم عن سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بشأن حدوث مشاجرة في دائرة القسم، إذ أنَّه بالانتقال والفحص، تبين أن المُبلغة ربه منزل، وقررت أنه حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، مما آثار حفيظة الأهالي المتواجدين فتعدوا عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

وذكرت صاحبة البلاغ، أنَّ قائد السيارة استعان بـ3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض سنجة)، وأطلقوا الألعاب النارية «شماريخ» بمحل البلاغ دون إصابات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.