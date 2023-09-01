«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي في تبادل النار مع الشرطة بالغربية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان، مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع قوالت الشرطة، في إطار التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

حملة أمنية مكبرة في الغربية

كانت الأجهزة الأمنية، وجهت حملة مكبرة بنطاق مديريتي أمن «الغربية والدقهلية»؛ لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن الآتي:

- مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 32 قضية سلاح ناري - مخدرات - سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا «شروع في قتل - مخدرات - سلاح ناري»، بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وعثر بحوزته على «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين».

- ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا مخدرات، وسلاح»، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات عقب إصابتهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على «طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.