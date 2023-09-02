آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2023.. «إلحق احجز مكانك»

منذ اللحظة الأولى من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويترقب الطلاب فتح باب التقديم لكلية الشرطة حتى يتمكنوا من الالتحاق بها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2023، إذ تعد تلك الأكاديمية من أكثر المؤهلات التي يحرص الطلاب على الالتحاق بها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، ومساعدتهم في الحصول على ما يرغبون في معرفته، نوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2023، وفق ما أعلنته أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي، كالتالي:

آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2023

وأعلنت أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي لها عن آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2023، إذ أنه تم فتح باب التقديم أمام حاملي شهادة الثانوية 2023، وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بدء من الخميس 10 أغسطس الماضي، ليستمر التقديم في كلية الشرطة حتى الأربعاء الموافق 14 سبتمبر الجاري، لتكون المدة المحددة لاستقبال طلبات التقديم للكلية 45 يومًا فقط.

وأوضحت أكاديمية الشرطة أنه يتم مراعاة حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، إذ يجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضافت أكاديمية الشرطة أيضا في المؤتمر الصحفي أنه بالنسبة لحاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2023، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، فتم فتح باب التقديم لهم الإثنين الموافق 15 أغسطس الماضي، على أن يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يكون التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية.