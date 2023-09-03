«مستقبل وطن»: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» يؤكد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية

قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إنَّ تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ألقى الضوء على عدد من الملفات والقضايا التي تؤكّد أنَّ منظومة حقوق الإنسان تسير في الطريق الصحيح.

«حياة كريمة» غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري

وأضاف «عبداللطيف»، في بيان له، أنَّ التقرير تطرق إلى عدد من الملفات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل مباشرة وتضمن له تحقيق حياة كريمة، وفي مقدمة ذلك مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري، والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دوري على أرض الواقع، كل هذا يؤكّد أنَّ ملف حقوق الإنسان شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية شهد تطورات كبيرة

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أنَّه وفقًا للتقرير فإنّ مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، شهد تطورات كبيرة، ومن ثم فإن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.

جدير بالذكر، أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.