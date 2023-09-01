«مستقبل وطن» يناقش خطة العمل بعد تأكيد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات

بعد إعلان دعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناقشت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في اجتماعها بالأمس خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، ضمن الدور الوطني الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، بعد تأكيده تأييد ترشح الرئيس عبد السيسي، بعد النظر إلى حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد في عهده، وثقل تواجده في الشارع المصري خاصة مع اقتراب استحقاقات دستورية مهمة.

وشارك في اجتماع حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، عدة أمور مهمة تمثلت في أن حزب مستقبل وطن يعمل على قدم وساق لاستكمال مسيرة إنجازات الدولة المصرية ودعم مؤسساتها، وذلك بجهود كافة قياداته وقواعده الشعبية في المحافظات، والتي تمارس عملها على مدار الساعة، خاصة في ظل الطروف الدولية الحالية، التي دعت الحزب للوقوف خلف الرئيس السيسي؛ لاستكمال ملحمة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشار النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى أن الهيكل التنظيمي للحزب كبير ويمتد لكل المحافظات، بما يسهل الوصول إلى المواطن في كلالقرى والنجوع والمدن، والعمل على حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها عن الدور الكبير للأمانة المركزية في وضع الرؤية العامة للحزب خلال المرحلة القادمة.

وأوضح النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، أن المرحلة المقبلة تستلزم جهود جميع أعضاء الحزب، مشيرا إلى أن الحزب يعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة، وكذلك إطار تنظيمي فاعل يجعله في مقدمة وصدارة المشهد السياسي.

واتفق الحاضرون على الإشادة بالحراك الكبير الذي شهده الحزب خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، فضلًا عن مناقشة كافة الملفات التنظيمية للأمانات المركزية والخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها المجتمعون بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود الحزب في الفترة القادمة.