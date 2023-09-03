«الناتو» يكرر التزامه بالشراكة الطويلة الأمد مع البوسنة والهرسك

رحب توماس جوفوس، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للعمليات، اليوم الأحد، بالتطور المستمر في علاقات الحلف مع البوسنة والهرسك، وذلك خلال زيارته سراييفو.

وقال «جوفوس»، خلال لقائه العديد من ممثلي البوسنة والهرسك والمجتمع الدولي، إن استقرار البوسنة والهرسك وأمنها وتحقيق السلام في منطقة غرب البلقان يمثلان مصلحة استراتيجية للحلف، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن بيان صادر من «الناتو».

وأشار إلى أن دعم «الناتو» البوسنة والهرسك على مدى سنوات في تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية، بما يشمل الجهود التي يبذلها الحلف في سراييفو، حيث أن القوات المسلحة للبوسنة والهرسك تمثل مثالًا ناجحًا لمؤسسة متعددة الأعراق.

وأكد أنّ الحلف يدعم بقوة سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وفقًا للاتفاقية الإطارية العامة للسلام، كما يلتزم التزامًا كاملًا بمواصلة شراكته مع البوسنة والهرسك.