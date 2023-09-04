ياسين التهامي ينشد في ليلة صوفية بمهرجان القلعة.. اليوم

تتوالى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 والتي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الماضي، بمشاركة عدد كبير من النجوم الذين حققوا نجاحات كبيرة.

ياسين التهامي في ليلة إنشادية مساء اليوم

ويشهد مساء اليوم الاثنين، ليلة أخرى من ليالي مهرجان القلعة ولكنها ستكون ليلة صوفية إنشادية من الطراز الأول بصوت المنشد ياسين التهامي الذي تبدأ فقرته في تمام الساعة العاشرة مساءً على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

وقبل فقرة المنشد ياسين التهامى ستكون هناك فقرة إنشادية أخرى في تمام الساعة الثامنة مساء يحييها المنشد أحمد العمري في ليلة ممتعة لمحبي الإنشاد.

يذكر أن مهرجان القلعة شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم وليد توفيق ومدحت صالح وهاني شاكر ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وعلى الحجار وهشام عباس وسيمون وغالية بن على والأيام المقبلة يشارك عزيز مرقة وعمر خيرت ومحمد محسن وعدد آخر من الفنانين.