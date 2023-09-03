رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023.. التقديم بدأ اليوم

فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد «2023 - 2024»، اليوم، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة، العلمي - الأدبي - الشعبة الإسلامية، من خلال رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، بعد انتظار منذ إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

رغبات الثانوية الأزهرية 2023

وحول من لهم الحق في التقديم عبر رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أنّ الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من هنا.

ووجّه نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي، الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

وعن طريقة التقديم عبر رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، ستكون كالتالي:

يمكنكم الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023 المرفق أعلاه، سيظهر كلمة تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية ويتم إدخال البيانات، وتسجيل كافة الرغبات لجميع الطلاب من خلال رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023.