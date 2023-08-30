مجلس جامعة الأزهر يصدق على افتتاح فصول ملحقة وشعب جديدة

صدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، كما يتضمن أيضا افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، ويتضمن أيضا فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إضافة إلى فتح نفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كما يتضمن التنسيق أيضا هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه القبلي لجهودهما في سبيل افتتاح تلك الفصول الملحقة بهدف التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد، ورفع معاناة السفر عنهم.