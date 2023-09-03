لجان للتفتيش بالمصالح الحكومية في شمال سيناء بعد إلغاء العمل «أون لاين»

شكلت محافظة شمال سيناء لجانا دورية للتفتيش بالمصالح الحكومية على الحضور والانصراف بجميع المديريات والأقسام بالمحافظة، وذلك بعد إلغاء العمل المنزلي «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع.

مراقبة حضور وانصراف الموظفين في المصالح الحكومية

وشدد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، من خلال بيان، على ضرورة مراقبة الحضور الكامل للموظفين بجميع الأقسام، والعمل على تشكيل لجان مراقبة بجميع الدوائر الحكومية، سواء في مجالس المدن والصحة والتعليم، والمديريات الأخرى.

متابعة سير العمل والتكلفيات الحكومية

وأعلنت المحافظة اليوم في بيان، أنه على مديري المصالح الحكومية بمتابعة انتظام العمل الأحد في مختلف المصالح الحكومية، وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بسهولة ويسر، بناء علي توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بعد أنتهاء العمل المنزلي على مستوى الجمهورية.

نهاية العمل «أون لاين»

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام «أون لاين» من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي، خلال شهر سبتمبر 2023.