بدء العمل من المنزل «أونلاين» في 18 جهة حكومية غدا.. اعرفها

يبدأ غدا الأحد، العمل من المنزل بنظام الـ«أون لاين» للجهات الحكومية، وفقا لما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر له الأسبوع الماضي بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، ليستمر هذا القرار كل يوم أحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي يؤثر سلبا على الكهرباء.

جهات تعمل من المنزل أون لاين اليوم الأحد

وصرحت مصادر حكومية لـ «الوطن»، أن الجهات والهيئات المسموح لها العمل من المنزل غدا بنظام الأون لاين هي:

1- الموظفون في مديريات العمل في جميع المحافظات.

2- الموظفون في مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات.

3- العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

4- الموظفون في ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة لها .

5- الموظفون العاملون في وزارة التنمية الإدارية.

6- الموظفون في وزارة العمل.

7- الموظفون في الجهاز المركزي للمحاسبات.

8- العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

9- الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

10 العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة.

11- الموظفون في ديوان وزارة الزراعة.

12- العاملون في ديوان عام وزارة الاتصالات.

13- الموظفون في وزارة الشباب والرياضة.

14- الموظفون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات.

15- الموظفون في وزارة الاستثمار.

16- العاملون في وزارة الثقافة.

17- الموظفون في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

18- العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي.

ضوابط العمل من المنزل

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن العمل من المنزل أون لاين، لكل الجهات والإدارات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

أما وزارة البترول والصروة المعدنية، حددت الجهات التس ستعمل من المنزل اليوم الأحد، وهي «الشركات القابضة، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الشركات التابعة لكل ما سبق» ما عدا العاملين بنظام الورادي، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية، ويستثنى من ذلك العاملين بالحقول ومواقع العمل والإنتاج والمتعاملين مباشرة مع الجمهور، كما أنه يجوز لرؤساء الشركات استثناء اثنين على الأكثر مـن الإداريين بكل إدارة من الإدارات، الذين تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية ضرورة وجودهم، كالمسؤولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.

وفي محافظة القاهرة، يكون العمل من المنزل أون لاين، لكل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، بشرط استثناء 4 فئات، «مديرتا الصحة والتعليم، المختصون برصد مخالفات البناء، موظفو غرف العمليات وإدارة الأزمات، شاغلو الوظائف الإدارية».