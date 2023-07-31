محافظة القاهرة تعلن عن الفئات المستثناة من العمل «أونلاين» يوم الأحد

تبدأ محافظة القاهرة، تطبيق العمل بنظام «الأون لاين» للموظفين كل يوم أحد، بداية من الأحد المقبل، 6 أغسطس، على مدار شهر أغسطس، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والسماح بالعمل من المنزل، يوما واحدا في الأسبوع خلال شهر أغسطس 2023.

نظام العمل «أون لاين»

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى استمرار خطة ترشيد الطاقة على مستوى أحياء المحافظة، وأيضا متابعة استعدادات العمل بنظام «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.

وأكد المحافظ، على استثناء بعض الجهات من هذا الأمر من أجل تحقيق الصالح العام، ومن بينها مديريات خدمية، مثل التعليم والصحة والزراعة، حيث يرتبط موظفوها بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ومن حق كل مديرية إقرار ما يناسبها في هذا الشأن وفق المصلحة العامة، بشأن السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل، يوم الأحد، من كل أسبوع، وأيضا كل شاغلين الوظائف القيادية بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات، كما تضمن الاستثناء القائمين على رصد مخالفات البناء والتعديات بالأحياء، لمواجهة ورصد أي مخالفات على أرض الواقع والتعامل معها، وأيضا طاقم غرف العمليات بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات، حيث يتفاعل مع المواطنين والشكاوى من أجل تقديم خدمة أفضل.

ترشيد الاستهلاك

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمبان الحكومية، ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذها على الفور.